Calici di Stelle 2018 a Ravello

Il Comune di Ravello, per rafforzare la sua identità di città della musica e città del vino, organizza per martedì 7 agosto Calici di Stelle, evento estivo che per questa edizione ha per tema la musica. Un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo, dove il turista e gli appassionati del vino riscopriranno le bellezze paesaggistiche e storiche della città di Ravello. Una passeggiata di emozioni che percorre la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello, da Via San Giovanni del Toro, per arrivare all’omonima piazzatta e poi proseguire nella suggestiva e panoramica Via Santa Margherita fino a giungere in Piazza Fontana Moresca.

Parteciperanno le più importanti cantine del territorio campano, si potranno degustre le prelibatezze dei grandi chef degli Hotel Bonadies, Belmond Caruso, Palazzo Avino, Palumbo Palazzo Confalone, Villa Fraulo; si ascolterà musica passeggiando tra le viuzze, il belvedere e le piazzetta della zona alta di Ravello; sarà possibile osservare le stelle con una illustrazione guidata a cura dell’Associazione Astrofili Italiana.

Chiuderà la serata, sotto la magia delle stelle, un raffinato concerto di Marco Zurzolo con un repertorio di musiche partenopee in una rilettura jazz. Un incantevole mix di suoni, sapori e profumi dove il viaggiatore verrà catturato in una atmosfera magica che solo Ravello può regalare.