Calici di Stelle 2018 con la “Regina dei tortellini”, Lucia Antonelli

Tutto pronto per la quindicesima edizione di Calici di Stelle. Tramonti accoglie il prezioso nettare di Bacco, sfumato di bianco e di rosso, con i meravigliosi vini doc Costa d’Amalfi. Una location d’eccezione, la Casa del Gusto, scenografia di eventi internazionali, anfiteatro dei sapori e punta di diamante del Made in Italy e del Made in Tramonti. L’evento clou del periodo estivo è un appuntamento che richiama numerosi turisti per il tocco di classe e per il gusto con il quale viene organizzato e, ovviamente, i sapori sono frutto del lavoro prezioso delle aziende agricole (insaccati, Fiordilatte e formaggi ovi-caprini) dei ristoranti, delle pasticcerie e degli artigiani di Tramonti. Negli anni è stata una fucina di innovazione e di sperimentazione, sia in ambito enogastronomico che in quello scenografico, esaltando non solo i sapori ma anche le bellezze architettoniche e le location naturali dei luoghi: tanti i piatti ideati esclusivamente per questo evento, come tanti gli avventori che si sono innamorati dei saperi e delle maestranze sperimentate in tale occasione.

Tramonti continua a stupire e quest’anno sposerà la tradizione emiliana, abbracciando per una notte la “Regina dei tortellini” Lucia Antonelli.

Notte di San Lorenzo: scie luminose che illuminano il cielo e spicchi di stelle che inebriano i palati mentre calici di vino s’innalzano per un brindisi corale all’amicizia ed all’amore. A Tramonti, conca verde della Divina Costa, ritorna l’annuale happening con i sapori in cui si esaltano tipicità, produzioni locali e antiche ricette della tradizione amalfitana. Protagonisti assoluti saranno ancora una volta i vini doc Costa d’Amalfi, la cui degustazione sarà ospitata nella splendida Casa del Gusto, una vetrina per i nettari prodotti da quelle gemme a bacche bianche e rosse coltivati tra i terrazzamenti scavati lungo i fianchi delle rocce. Tra questi il Tintore, biodiversità simbolo di Tramonti, della sua operosità e della sua agricoltura eroica e generosa.

La cittadina montana della Costiera si conferma capofila in Costa D’Amalfi nella ricerca e nella promozione enologica, alternando momenti di ricerca e di studio a pregiate degustazioni, teche per il mercato turistico internazionale.

Alle ore 19.30 si incontreranno esperti, addetti ai lavori ed appassionati per discutere sul tema “La biodiversità della viticoltura eroica, tra sperimentazione e riscoperta del paniere tradizionale”: un momento di approfondimento e di studio sull’entroterra della Costa d’Amalfi, territorio ricco di qualità e di eccellenze enogastronomiche, piaceri della tavola ed essenze della vita.

Tra gli ospiti illustri: Raffaele Ferraioli – Coordinatore Regionale Città del Vino, Luigi Mansi – Presidente Comunità Montana Monti Lattari, Alberto Capasso –Presidente SlowFood Campania e Basilicata, Peppe Iannicelli – Giornalista e Presentatore, Rosa Pepe – Agronomo del Crea (Centro di ricerca per l’orticoltura), Lucia Antonelli – Chef e Regina dei Tortellini che per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “L’appennino in tavola”.

A moderare l’incontro il giornalista de “Il Mattino” Mario Amodio, mentre accoglierà e saluterà gli ospiti il Sindaco di Tramonti dott. Antonio Giordano:

“Quindici edizioni, quindici anni di successi e questo vuol dire impegno, costanza, lungimiranza e amore per la propria terra: un traguardo importante che affonda le radici nell’agricoltura eroica del nostro territorio, perché Calici di Stelle è da sempre una splendida vetrina di tipicità ed eccellenze che ormai ci invidiano in tanti. Anche quest’anno sarà la Casa del Gusto ad ospitare l’evento, il luogo ideale per brindare e valorizzare il nostro Tintore: Tramonti, una terra da scoprire, una terra da vivere”.

L’happening di Calici di Stelle avrà il momento più esaltante nell’incontro enogastronomico, a partire dalle ore 21.00, tra i sapori, le stelle ed i vini della Costa d’Amalfi.