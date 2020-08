Calici di Stelle 2020, il 10 agosto una serata in giro tra i ristoranti di Tramonti

Un evento magico, come il corposo numero delle edizioni, ben diciassette. Calici di Stellequest’anno cambia veste e lo fa proprio per adeguarsi alle esigenze sanitarie dettate dall’emergenza Covid-19.

L’evento clou del periodo estivo richiama da tempo numerosi turisti; negli anni è stata una fucina di innovazione e di sperimentazione, sia in ambito enogastronomico che scenografico, esaltando non solo i sapori ma anche le bellezze architettoniche e le location naturali dei luoghi: tanti i piatti ideati esclusivamente per questo evento, come tanti i frequentatori che si sono innamorati dei saperi e delle maestranze sperimentate in tale occasione.

Quest’anno la kermesse enogastronomica, che esalta le eccellenze di Tramonti e della Costa d’Amalfi, non avverrà nella Casa del Gusto ma sarà itinerante: gli avventori potranno intraprendere un percorso sensoriale attraverso i piatti tipici e i meravigliosi vini doc Costa d’Amalfi direttamente nei ristoranti e nelle strutture aderenti, così da poter vivere senza assembramenti e in piena sicurezza una serata magica in compagniadel prezioso nettare di Bacco, sfumato di bianco e di rosso. Per l’occasione, un menù al Tintore al prezzo di 30 euro.

Sicurezza, questa la parola-chiave dell’edizione 2020 di Calici di Stelle – ha dichiarato l’Assessore agli Eventi Assunta Siani. La vetrina delle tipicità si adegua all’emergenza Covid-19 e offre un percorso enogastronomico itinerante: sarà un evento leggermente diverso rispetto a quello degli anni scorsi, ma manterrà le peculiarità che lo hanno da sempre contraddistinto. Si tratta di un segnale forte di continuità e di vitalità in un momento storico fatto di tanti timori e di difficoltà. Cercheremo di sostenere i nostri cittadini e di rilanciare il territorio adeguandoci alle condizioni, ma non getteremo mai la spugna!

Ci aspetta una serata di stelle cadenti con le eccellenze del nostro territorio, ma non dobbiamo dimenticare che siamo ancora in piena emergenza Covid-19 – ha aggiunto il Consigliere Fortunato Amatruda.Gli avventori potranno gustare i prodotti tipici e i piatti degli chef in piena sicurezza direttamente nei ristoranti e questo ci dà la tranquillità per mettere in piedi tutta la manifestazione. Nonostante tutto abbiamo tanto da raccontare e da proporre, soprattutto con un evento itinerante del genere che potrà far scoprire ai flussi turistici anche le piccole realtà. Rilancio il motto degli anni passati: Tramonti una terra da scoprire,una terra da vivere.

Per info, prenotazioni e dettagli sui menù basta visitare i siti o le pagine Facebook dei ristoranti che aderiscono al percorso Calici di Stelle 2020.

