I bambini sono bambini in tutto il mondo. Aiutiamoli a crescere. In Congo Suor Henriet Kalomba si è rimboccata le mani, pianta alberi di agrumi e li innaffia a mano dopo aver camminato fino al fiume che dista un chilometro, più volte al giorno. Ha il sogno di dare ai suoi bambini acqua pulita da bere. Ha il sogno che i suoi bambini non restino seppelliti vivi per procurare il il coltan, una sabbia nera, leggermente radioattiva che viene usata per costruire i nostri smartphone.

Ha il sogno che la sua Africa non sia solo una grande torta di cui ognuno si vuole spartire una fetta.

Vieni anche tu al Burraco di beneficenza per lei e per i suoi bambini.

Dove: Bleu Village

Quando: Domenica 30/06/2019 ore 20:00

Tel. : 366 4694135

#aiutiamohenriet #restiamoumani