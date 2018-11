BUON COMPLEANNO NORMAN DI VINCENZO ASTARISTA

Ottava edizione di Buon compleanno Norman, quest’anno ricorderemo Douglas a centocinquanta anni dalla sua nascita. Il primo appuntamento è per domenica prossima, 2 dicembre.

L’appuntamento è nella piazza del borgo dell’Annunziata a Massalubrense. Alle ore 11, al termine della cerimonia di consegna delle campane dell’omonimo castello all’Amministrazione Comunale, partirà una visita guidata dal pittoresco rione fino ai bastioni che dominano l’antica civitas. Intorno le ore tredici sarà offerta una colazione e successivamente l’escursione continuerà fra antiche stradine e storici edifici. Il rientro all’Annunziata è previsto intorno le ore sedici, dopo aver visitato anche una azienda agricola del territorio.