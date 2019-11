Buon compleanno Norman 2019

Fra le pubblicazioni care a quanti amano la Penisola Sorrentina e l’isola di Capri “La terra delle Sirene” di Norman Douglas rappresenta una immancabile presenza. Lo scrittore, che trascorse buona parte della vita sull’isola e dove è sepolto, ci rappresenta, con la sua prosa colta e fascinosa, un territorio saturo di bellezza, di mito, di storia e abitato, siamo nei primi anni del ‘900, da un popolo gentile e custode di antiche tradizioni. Per ricordarne l’autore, ormai da nove edizioni, si organizza l’evento “BUON COMPLEANNO NORMAN”. A cavallo del 8 dicembre, suo genetliaco, lo si ricorda lungo gli itinerari e nei luoghi da lui tanto poeticamente descritti. Gli scenari, in alcuni casi, sono molto cambiati, ma proprio per questo la sua testimonianza acquista ulteriore valore. L’evento saliente si celebra proprio l’8 dicembre quando vengono messe in tavola alcune fra le pietanze afrodisiache descritte in “Venere in cucina”, ultima sua pubblicazione satura di arguzia e raffinato umorismo.



In programma anche un’escursione a Santa Maria a Cetrella, dal paradisiaco panorama, ad Anacapri.