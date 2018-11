BOOKSOPHIA-FESTIVAL DELLA CLASSICITA’ 2018 MASSA LUBRENSE

Serata ricca di eventi: abbiamo presentato la seconda edizione di BookSophia- Festival della Classicità e inaugurato il Centro Ricerche e Studi Lubrensi intitolato a Don Giuseppe Esposito alla presenza dell’Amministrazione comunale, di soci, giornalisti e di tanti amici.

Ringraziamo tutti per essere intervenuti. In particolare modo siamo grati a Olimpia Cangiano che stasera ha fatto le veci di Don Peppino che, ammalato, ci ha mandato tramite lei i propri saluti e la giovanissima socia Daniela Persico, alle quali abbiamo affidato il compito di scoprire la targa del neonato CReSL

Vi invitiamo a seguirci per ulteriori sviluppi (ARCHEOCLUB LUBRENSE)