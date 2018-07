Torna l’appuntamento estivo con la Birra in Piazza a Campinola di Tramonti. Fervono i preparativi da parte dei giovani della frazione, che stanno lavorando per un evento di sicuro divertimento, ricco di sorprese e tante bontà per gli amanti della birra.

Il 14 e 15 luglio, nella Piazza Chiesa S. Giovanni Battista, la grande protagonista delle serate sarà la birra artigianale, che accompagnerà a scelta un buon cuoppo fritto di mare oppure un succulento panino, con i prodotti tipici della tradizione tramontana. Il menù si chiuderà poi in dolcezza con una buonissima zeppola calda, realizzata artigianalmente al momento.

L’evento sarà animato musicalmente da Andrea Camera Dj (14 luglio) e I Baldoria (15 luglio), mentre gare di beer pong ed altri beer games, accaloreranno la piazza con sfide avvincenti e divertenti in cui si potranno vincere fantastici premi.

La festa sarà servita con un servizio navetta da Maiori e Polvica. Per servizi su prenotazione e info, contattare il numero indicato.