IL BENESSERE PSICOLOGICO ALLA SCUOLA GEMELLI DI SANT’AGNELLO

L’Istituto Comprensivo Gemelli di Sant’Agnello recependo il messaggio nazionale della SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO IN CAMPANIA 8-13 OTTOBRE 2018, organizza incontro conferenza per promuovere il benessere psicologico in famiglia alleandosi con i genitori.

La Dirigente Maria Pagano rilascia intervista esclusiva all’inviata di Positanonews per presentare i lavori.

Porre l’accento sul bisogno delle famiglie, ……riflettere insieme sulle problematiche dei ragazzi,……. non basta il solo progetto educativo, coltivare anche lo spirito. Il disagio giovanile è sempre più palpabile…… I paletti morali vanno sempre più frantumandosi….

Il dott De Falco psicologo tratterà l’argomento genitori scuola.