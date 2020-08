Sabato 22 agosto Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30 Filippo Gorini, pianoforte Musiche di Schubert, Beethoven Posto unico € 25

Programma

Franz Schubert

Sonata per pianoforte in sol maggiore, op. 78 “Fantasia”, D. 894

Molto moderato e cantabile (sol maggiore)

Andante (re maggiore)

Menuetto. Allegro moderato (re maggiore). Trio (si maggiore)

Allegretto (sol maggiore)

Ludwig van Beethoven

Sonata per pianoforte n. 32 in do minore, op. 111

Maestoso. Allegro con brio ed appassionato

Arietta. Adagio molto semplice cantabile (do maggiore)