Basilica di Minori: Insieme in canto

Sabato 4 di maggio dalle ore 18.30 nella Basilica di Santa Trofimena a Minori: INSIEME IN CANTO

Concerto corale di gemellaggio tra il Coro della città di La Seyne sur mer (Francia) diretto dal m.o Denis Lamoulere – il coro Amici di san Francesco di Minori diretto dal m,.o Candido del Pizzo ed il coro Laeti Cantores di Salerno diretto dal m.o Roberto Maggio.

Certamente l’eccellente acustica della basilica di santa Trofimena di Minori metterà in risalto le eccellenti doti dei cantores, nella speranza che il pubblico accorra numeroso per rendere omaggio a questi tre gruppi