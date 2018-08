Atrani: stelle divine- festival del Mediterraneo

L’invito a trascorrere una serata di cultura e turismo è abbastanza intrigante perchè ti spinge a interrogarti su cose che hai sempre superato superficialmente. La via degli eremiti – la Pietà in una chiesa di Tramonti. Le cicale vietresi di zucca- il film Il Leone di Amalfi con Gassman Vittorio- e cosi via. Ebbene esiste una nuova guida ” Costiera amalfitana, 9 percorsi tra storia, natura, arte e cibo” curata da Vito Pinto. Questo lavoro sarà portato all’attenzione del pubb lico mercoledi 29 agosto alle lore 20.30 presso la Casa della cultura di Atrrani.

Saranno presenti: naturalmente Vito Pinto, Lorenzo Santoro, Antonella Manzo, Gioacchino di Martino, Antonio Braca, Secondo Squizzato, Francesco d’Episcopio, Pietro Cantarella, Alfonso Bottone, Rosanna di Giaimo ed i fotografi Antonio Caporaso, Jacopo Naddeo, l’editore Areablu e lo scrittore cantautore Mino Remoli.

Conoscendo la serietà professionale dell’autore pensiamo davvero di dover essere presenti.