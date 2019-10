Atrani, il premio Francesca Mansi per l’ambiente giunge alla sesta edizione

La sesta edizione del Premio Francesca Mansi per l’Ambiente si terrà venerdì 4 ottobre a partire dalle ore 9.30 in piazzetta ad Atrani, per poi proseguire presso la Casa della Cultura. All’evento saranno presentati i lavori degli studenti terminati a maggio, con le rispettive premiazioni. Inoltre verrà presentato il bando 2020.

Il premio dedicato alla memoria di Francesca Mansi, la giovane studentessa che perse la vita durante l’alluvione di Atrani del 9 settembre del 2010, sarà incentrato sui terrazzamenti della Costa d’ Amalfi.

“Ogni genere di lavoro – si legge nel bando – deve procedere dalla consapevolezza del significato dell’inserimento nel patrimonio UNESCO di un “monumentum” del paesaggio ambientale, artistico, storico. L’approfondimento di dette tematiche può essere liberamente espresso in tutte le forme ritenute idonee: disegno, fotografia, poesie, testo scritto, reportage giornalistico, interviste sul campo a contadini e artigiani del settore”.

Anche questa volta, tanti e interessanti i lavori arrivati dalle scuole della Costiera amalfitana.