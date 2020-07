Atrani e Maiori ospitano il ricordo della strage di Piazza Fontana e il thriller della Romito con “..incostieraamalfitana.it”

Ad Atrani il 30 luglio Bonadies ricorda Gatto e Bruschini la strage di Piazza Fontana.

A Maiori Il 31 luglio il Premio Giardino Segreto dell’Anima e il thriller della Romito

Un doppio appuntamento prima della chiusura della quinta settimana della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo.

Due momenti “diversi” arricchiscono l’evento di Giovedì 30 Luglio in piazza Umberto I ad Atrani. Alle 20.30 un omaggio ad Alfonso Gatto con la proiezione de “La terra dipinta”, per la regia dell’attore salernitano Attilio Bonadies. Un liceo artistico in smobilitazione, nel pieno di un giugno incantato, riscopre la fiaba del colore e della poesia con un viaggio alla ricerca delle atmosfere e delle suggestioni di Alfonso Gatto, il poeta con la valigia, nei luoghi a lui cari della città natale di Salerno e della Costiera Amalfitana. Ad Attilio Bonadies il Premio “Otowell alla Cultura”. Sotto la lente poi del cantautore Mino Remoli la “musicalità” dei versi del grande poeta salernitano. Lo scrittore e giornalista Vito Bruschini sarà protagonista della seconda parte della serata. Negli spazi di “Incontri d’Autore”, uno dei vincitori del Premio costadamalfilibri, racconterà “La strage. Il romanzo di piazza Fontana” edito da Newton Compton. Milano, piazza Fontana, 12 dicembre 1969. Nella sede centrale della Banca dell’Agricoltura, gremita di gente, una bomba deflagra con violenza inaudita, uccidendo sul colpo dodici persone e ferendone quasi novanta. Sono passati oltre quarant’anni dalla strage, eppure di quell’attentato, che segnò una frattura insanabile nella storia recente dell’Italia dando il via alla terribile stagione della “strategia della tensione “, si continua a parlare. Molti interrogativi non hanno ancora trovato una risposta: perché, fin dalle prime ore, furono accusati gli anarchici? Chi aveva interesse nell’attentato? Quale fu il ruolo dei servizi segreti in questa storia? Esisteva un patto scellerato tra politici italiani e intelligence straniera? Quante bombe scoppiarono alla Banca dell’Agricoltura? “La strage” vuole raccontare, da un punto di vista ravvicinato, quasi “dall’interno”, non solo i fatti di quel triste giorno, ma un’intera fase cruciale per il nostro Paese, iniziata prima del 12 dicembre e proseguita per tanti anni a venire.

Venerdì 31 Luglio, ore 20.30, nei Giardini del Reginna Palace Hotel di Maiori la consegna dei Premi nazionali di poesia “Giardino Segreto dell’Anima” a Rodolfo Vettorello di Milano, primo classificato, a Francesca Branca di Nuoro, seconda, e ad Alberto Sbardella di Roma, terzo. Saranno presenti Antonio De Marco ed Enzina Telese, “giardinieri” dell’amena oasi naturale nel borgo di Campinola di Tramonti, e Sonia Giovannetti presidente di giuria del Premio. In collaborazione con l’Azienda agricola “Cuonc Cuonc” di Minori. Nel corso della serata la presentazione de “Il buio dell’alba” di Stefania Romito, edito da Libromania De Agostini. Il furto di uno scooter per mano di due ragazzi innesca una catena di eventi dalle conseguenze imprevedibili. In seguito alla misteriosa scomparsa del complice, resta Tonino a fare i conti con la legge, ma la condanna a sei mesi di lavori socialmente utili lo mette in contatto con l’anziano professor Cascarano, destinato a giocare un ruolo di primo piano nella sua vita insieme all’incantevole Maria, ex compagna di classe del ragazzo. Il fortuito ritrovamento di un atto notarile riporta poi a galla segreti e rivalità che hanno radici in un oscuro passato, tra eresie, intrighi dagli epiloghi tragici, ossessioni e giochi di potere che bisogna indagare a fondo per trovare la chiave di molti misteri di ieri e di oggi. Interventi di Mino Remoli e Pinuccio Tartaglia.

A condurre le serate il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.

Su Radio Divina FM intanto, ogni Lunedì e Giovedì alle 18.05, proseguono gli appuntamenti de “I Salotti Letterari di..incostieraamalfitana.it” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri.