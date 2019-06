Atrani: domenica 30 giugno serata Jazz in Piazza Umberto I

La musica Jazz sarà la colonna sonora che accompagnerà il borgo di Atrani domenica 30 giugno. La serata “Jazz” si svolgerà nella suggestiva piazzetta Umberto I a partire dalle ore 21.00 e rientra nel progetto “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo”. Ad accompagnare cittadini e turisti in un viaggio nella musica nata a New Orleans, in Louisiana sarà la voce di Lucy Kiely accompagnata al sassofono da Gianni Fusco. Nata e cresciuta a Sidney, Lucy Kiely si è approcciata al mondo del canto sin da bambina prendendo lezioni di canto da alcuni dei migliori cantanti jazz australiani. Si è esibita, oltre che a Sydney anche a New York e a Parigi oltre che in tantissime location in tutta Italia. Ad oggi Lucy Kiely ha pubblicato due EP per i quali ha scritto tutta la musica e i testi e ha registrato i brani con la sua band a Sydney e un Lp dal titolo “Mediterraneo” ispirato allo Costiera Amalfitana. Lucy Kiely è stata definita da Radio Eastside di Sydney come “una delle migliori emergenti cantanti jazz”. Ad accompagnare la performance canora di Lucy Kiely sarà il musicista Gianni Fusco al sassofono. “Stelle Divine – Festival del Mediterraneo” è un progetto cofinanziato con i fondi a valere sul programma operativo complementare (POC Campania 2014/2020) e gode dei patrocini morali dell’UNICEF, de I Borghi più belli d’Italia, dell’UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, dell’AiCC Associazione Italiana Città della Ceramica, del FAI Fondo Ambiente Italia Campania, del Touring Club Italiano Corpo Consolare della Campania, del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.