Aspettando ferragosto a Ravello con Musica e Degustazioni nella piazzetta di San Cosma

Martedì 14 agosto ore 21.00 Piazza san Cosma Ravello

Trio tutto made Ravello questa sera per Aspettando Ferragosto: Cantina Acustica Live Band alla batteria Pietro Pinto, alla chitarra e voce Alfonso Manzi e alla chitarra Cherubino Fariello.

Un percorso musicale accompagnato da degustazioni di prodotti tipici locali. Un mix di suoni e sapori nel suggestivo scenario della piazzetta di San Cosma di Ravello abbracciata da una roccia naturale sulla quale si erge il famoso santuario. L’evento è il secondo appuntamento di “Suoni del Sud” organizzato dal Comune di Ravello in collaborazione dell’Associazione Borghi in festa. Dopo il successo di Calici di Stelle e La Notte della Tammorra, la città di Ravello si prepara ad offrire a turisti e cittadini un ulteriore momento di aggregazione all’insegna dell’intrattenimento musicale, delle bellezze paesaggistiche e della riscoperta di antichi sapori legati al territorio.

Per info: 089857096