Aspettando ferragosto all’Africana Famous Club tre serate spettacolare dal 10 al 12 agosto

Africana Famous Club, Praiano , in uno dei borghi più suggestivi e pittoreschi della Divina, a metà strada tra Amalfi e Positano, Africana Famous Club, presenta tantissimi spettacoli aspettando ferragosto, infatti stasera, venerdì 10 agosto ad attendervi ci sarà la serata “Best of r&b” Il genere R&B in costiera amalfitana, Hip hop music con la famosa Dj Carmela.

Start 11:30

15€

Non è finita qui, infatti domani, sabato 11 agosto, Africana Famous club presenta l’evento “Spettacolare” .

Immaginiamo di trovarci nel cuore di un Teatro agli inizi del 900’ nel quale lo spettacolo regna sovrano.

Lo show viene prima di ogni cosa, intrappola la vista degli spettatori e conquista le loro emozioni nel profondo.

Abbiamo ricostruito quelle atmosfere, quei suoni e quei colori nel nostro sabato sera, rendendolo, sopra ogni cosa, SPETTACOLARE!

In Consolle Dj Capocelli, vocalist Morena, live di Paola Forleo, percussioni di Daniele Damaso.

Start 11:00

Prezzo 25€

Invece, domenica 12 agosto presenta la serata “Jazz on sunday” Tutte le domeniche fino a fine agosto.

Entrata gratuita, una serata all’insegna del Jazz per gustare l’atmosfera del Club e sorseggiare un cocktail, start ore 11:00

Programma del mese:

12 agosto – “La Maquina Parlante”

19 agosto – “La Maquina Parlante”

26 agosto – “Cassandra Rapone Quartet”

Info e contatti

Africana Famous Club,

Via Terramare, Praiano, SA, Italia

tel. 089 874858 cell. 331 5330612