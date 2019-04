Aspettando ““Concerti al tramonto” 2°edizione Teatro Tasso – Piazza Sant’Antonino – Sorrento

Con il patrocinio del Comune di Sorrento, da un’idea del movimento “22 dicembre” la 2°edizione di “Concerti al Tramonto”

Rassegna nata dall’esigenza di offrire ai numerosi turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale,

nella location unica di Piazza della Vittoria, si armonizzerà il binomio “note” musicali e “suggestione” del luogo.

1° appuntamento:

25 Aprile ore 19.00 VENTINOVE e TRENTA in concerto

I Ventinove e Trenta nascono nel 2015, davanti a una bella bottiglia di birra con il desiderio di divertirsi e divertire, il gruppo troverà la propria dimensione nella composizione di inediti energici e scanzonati, integramente in lingua napoletana in omaggio alla città che gli ha dato i natali. Il loro sound, corposo ed accattivante, prende libero spunto da generi differenti quali blues, swing e funk.

La band partecipa a tanti festival, tra cui il concerto del primo maggio partenopeo, alla Mostra d’Oltremare per il Newroz Festival, al Palapartenope per Discodays, e in tanti locali di Napoli e provincia. Al Premio Massimo Troisi presentano una versione riarrangiata del classico della canzone napoletana “Madama Chichierchia”.

Il 2017 è l’anno che segna l’inizio della collaborazione con il collettivo Terroni Uniti. Prevista per il 2019 l’uscita del loro primo lavoro discografico, con la produzione artistica di Massimiliano e Valerio Jovine e Alessandro Aspide (Jovine Studio 3) e la collaborazione di importanti artisti del panorama musicale napoletano e nazionale.

Il disco è anticipato dai singoli “Sisifo” e “Bossanova”, disponibili su Spotify e sui canali di promozione web.

on stage:

Carlo de Rosa – Voce

Pasquale Di Marino – Batteria

Dario Di Pietro – Chitarra

Francesco Verrone – Basso

Antonio Di Mauro – Tastiere

Alessandro Zinno – Sassofono