Asl in Tour – “La salute a…Riva” Praiano Prosegue la campagna di comunicazione per informare ed orientare cittadini e turisti

Venerdì 13 luglio 2018 il camper de “La salute a…Riva” farà tappa a Praiano.

Nella località balneare (Spiaggia Gavitella) sarà installato un gazebo brandizzato, dotato di defibrillatore, operativo nella fascia oraria 9-18, con la presenza costante di un soccoritore, il cui compito è fornire assistenza di primo soccorso, orientamento e attivazione, se necessario, del servizio 118.

Prosegue la campagna di comunicazione itinerante voluta dall’Asl per informare i cittadini sui servizi che l’Azienda eroga nelle località balneari, e per illustrare le misure messe in campo nell’ambito della prevenzione.

“Asl in tour – La salute a…Riva” è il progetto realizzato dall’Asl Salerno per potenziare la risposta di soccorso, rendendola più efficace e sicura a vantaggio di cittadini e villeggianti che popolano nei mesi estivi le località turistiche della provincia di Salerno.