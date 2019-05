Asl Napoli 3 Sud porta in piazza la promozione della salute

Si comincia il prossimo venerdì 10 maggio dal comune di Brusciano in via Pertini. Poi, a seguire, le altre tappe del progetto Pienz’ a salute e puort’ n’amicodistribuite sull’intero mese, tra queste: Torre Annunziata (13 maggio), Ercolano (14 maggio), Ottaviano (15 maggio), Pomigliano (16 maggio), Poggiomarino (17 maggio), Lettere (20 maggio), Massalubrense (22 maggio), Castellammare di Stabia (23 maggio), Torre del Greco (28 maggio).

I medici e gli operatori dell’Asl Napoli 3 sud saranno nellepiazze e nei luoghi pubblici per eseguire il paptest per le donne (età compresa tra i 25 e i 64 anni), consegnare i kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto (uomini e donne tra i 50 e i 74 anni), prenotare la mammografia (donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni). Effettuare spirometria ed ecografie per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale.

L’iniziativa si inquadra nelle scelte della direzione strategica Asl Napoli 3 Sud rivolte al coinvolgimento diretto dei cittadini, anche attraverso l’impegno dei medici di famiglia, nei programmi di screening e di prevenzione data la costante scarsa partecipazione.

Tutti i servizi vengono erogati gratuitamente e senza alcuna prenotazione.