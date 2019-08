ARTE CIRCENSE, BUON CIBO E SALDI: L’ASCOM LANCIA “SHOPPING E GASTRONOMIA”

Sabato 10 agosto negozi aperti fino alle 22, premi e intrattenimento per tutta la famiglia

Si chiama “Shopping e Gastronomia” e coniuga buon cibo, saldi e intrattenimento per tutta la famiglia. Nel giorno delle stelle di San Lorenzo, l’Ascom di Piano di Sorrento lancia il primo evento del nuovo Direttivo, con il patrocinio del Comune, nell’ambito della rassegna “Estate blu 2019 – Davanti al golfo di Surriento”.

Sabato 10 agosto le occasioni inizieranno dalla prima mattina con l’edizione one day del concorso “Imbuca il coupon”: tutti coloro che spenderanno nei negozi aderenti riceveranno un tagliando da imbucare in Piazza Cota fino alle 22:00 partecipando così all’estrazione di un montepremi di 1.500 euro in buoni spesa.

Fino a sera sarà quindi possibile passeggiare tra le strade della città adocchiando tra le vetrine promozioni e offerte dedicate, oltre ai saldi di stagione, mentre, dalle 19:30, sarà il momento delle specialità enogastronomiche proposte dalle migliori attività ristorative di Piano di Sorrento.

La magia dell’arte circense trasformerà poi Piazza Cota in un palco a cielo aperto per stupire bambini e adulti. Artisti poliedrici e figure suggestive come maghi, giocolieri, ballerine di danza aerea, trampolieri e clown acrobatici daranno vita ad uno spettacolo di oltre un’ora dove cabaret, interazione con il pubblico e meraviglia si fondono.

Ospite della manifestazione sarà anche il Mercato di Campagna Amica a cura della Coldiretti con degustazione e street food di prodotti agroalimentari a Km zero.

«Come si sceglie il luogo ideale per una bella serata in famiglia? Ci siamo immedesimati nelle valutazioni che ognuno farebbe. “Shopping e Gastronomia” è la nostra risposta e coniuga soluzioni vantaggiose per le tasche, divertimento per tutte le età e il grande motore culinario. In vista della notte di San Lorenzo esprimiamo anche noi un desiderio: vogliamo che le persone riassaporino il gusto di passeggiare tra le bellezze e l’imprenditoria di Piano di Sorrento» dichiara il Presidente Gianluca Di Carmine, confermato unanimemente alla guida dell’Ascom carottese per il secondo mandato.