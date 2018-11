Arte & Beneficenza: una serata per Trame Africane

IL NOSTRO PRIMO APPUNTAMENTO parte con una serata in cui verranno promosse eccellenze locali artistiche e l’intero ricavato verrà devoluto a “Trame Africane” Trame Africane Associazione Onlus, che da anni si impegna a raccogliere fondi per i bambini africani, SENZA INTERMEDIARI, senza secondi scopi, e in maniera concreta e diretta.

Esposizioni pittoriche, sculture e tanta buona musica vi aspettano al Bar Kontatto il 14 dicembre 2019.

Perché aiutare il prossimo è qualcosa di estremamente concreto.

Perché possiamo fare qualcosa.

Perché dobbiamo fare qualcosa.

VI ASPETTIAMO!