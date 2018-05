Arriva la fatturazione elettronica: la contabilità diventa digitale oggi, presso la sala convegni del Mediterranea Hotel di Salerno

“Fatturazione Elettronica: opportunità professionali della digitalizzazione e soluzioni operative per la gestione” è questo il titolo del convegno che si terrà oggi alle ore 09.30, presso la sala convegni del Mediterranea Hotel di Salerno (via Gen. Clark n. 54). L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno in collaborazione dell’ODCEC di Salerno, si pone l’obiettivo di monitorare il grado di diffusione delle soluzioni informatiche e le principali motivazioni e resistenze alla loro adozione negli studi professionali dovuti dall’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.

Il convegno ha lo scopo di cogliere opportunità di crescita e di sviluppo della figura del commercialista a partire dall’analisi dei rapporti con la clientela. Difatti, la Legge di Bilancio 2018 – legge 27 dicembre 2017, n. 205 – prevede rilevanti novità in materia di fatturazione elettronica che diverrà obbligatoria a partire dall’1 gennaio 2019 per ciò che concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati quali professionisti, commercianti, artigiani ed imprese. Tale innovazione, non sarà solo un onere, ma anzi rappresenterà una nuova opportunità di lavoro e porterà ad un incremento della capacità amministrativa finanziaria che sarà capace di prevenire e contrastare l’evasione nell’ambito Iva.

«Le nuove direttive spingono verso la piena digitalizzazione dei servizi contabili alla clientela e, oltre ad indirizzare verso un percorso di semplificazione amministrativa e contabile, sono finalizzate ad estendere l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, attualmente previsto nei confronti della sola pubblica amministrazione. – spiega il Presidente dell’ANC Salerno, Matteo Cuomo -. Alla figura del commercialista verrà assegnato un ruolo sempre più centrale ma, allo stesso tempo, verrà richiesta la necessaria riorganizzazione dello studio e dei processi organizzativi interni che permetteranno ai sistemi contabili e amministrativi aziendali di diventare più efficienti e di migliorare il grado di affidabilità del sistema delle relazioni economiche e commerciali».

Il convegno di domani si aprirà con gli indirizzi di saluto del Presidente ODCEC di Salerno, Salvatore Giordano, e il Vice Presidente ANC Salerno, Francesco De Napoli. Con l’ausilio della moderatrice Cristina Del Gaizo, tesoriere ANC Salerno, interverranno: Umberto Zanini, Paola Callegari e Olindo Giamberardini.