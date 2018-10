Aria Nuova organizza un convegno sui valloni

Si terrà sabato 13 ottobre dalle 9:30 a villa Fondi, il convegno sui valloni, organizzato da “Aria nuova”. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame con il territorio e fare luce su emergenze e peculiarità. Dalle profonde forre nel costone tufaceo che affascinarono i viaggiatori del Gran Tour prende il via il dibattito su potenzialità e criticità di una caratteristica geomorfologica divenuta simbolo dell’identità collettiva.L’evento è organizzato dall’associazione Aria Nuova Piano di Sorrento, nata a marzo con l’intento esplicito di affrontare, risolvere e trasformare problematiche e necessità locali con il contributo di liberi cittadini ed il coinvolgimento di esperti.Il tentativo di rimettere al centro un bene naturale, un tempo utilizzato come luogo di lavoro e di transito dagli abitanti della penisola è qualcosa di utile e interessante.

Interverranno:

– Michele Guglielmo, presidente associazione Aria Nuova Piano di Sorrento

– Annunziata Berrino, prof. Storia contemporanea

– Antonino Testa, ricercatore di patologia vegetale

– Piergiulio Cappelletti, prof. Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali

– Carlo Franco, giornalista

– Milena Parlato, architetto, specializzata in restauro dei beni architettonici e del paesaggio

Modera e conclude l’oceanografo e professore emerito dell’Università Parthenope, Giancarlo Spezie.