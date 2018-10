Arcidiocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni: 22° CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO

Nell’intera giornata di Sabato 27 e per il pomeriggio di Domenica 28 Ottobre si svolgerà, presso la Parrocchia di Sant’Alfonso in via Filangieri a Cava de’ Tirreni, il 22° Convegno Ecclesiale Diocesano dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni. Tema dell’annuale assise diocesana è “L’educazione cristiana, ponte d’oro tra famiglia e giovani”. Ad animarlo sarà Mons. Michele Giulio Masciarelli, presbitero e vicario episcopale per la cultura nell’Arcidiocesi di Chieti Vasto e nel 2015 consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. La tematica scelta pone in immediata sintonia con il lavoro del Sinodo dei Vescovi sulla tematica giovanile (3-28 Ottobre 2018), ma anche con gli Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana – per il decennio 2010-2010 – incentrati sull’educazione, nonché con la traccia indicativa del Programma Pastorale Diocesano “Educare alla fede: un ministero per la Famiglia”, nell’alveo della pianificazione pastorale diocesana imperniata sul valore della Famiglia. I Convegnisti provenienti dalle 79 realtà parrocchiali che sono presenti sul territorio diocesano e, di riflesso il vasto mondo della famiglia, attraverso le tre relazioni di Mons. Masciarelli e il lavoro dei gruppi di studio, saranno stimolati a riflettere: a) sulle fragilità psicologiche dei giovani, ma anche sulle possibili potenzialità e virtualità umane presenti in essi, con le loro esigenze e desideri rispetto alla vita cristiana e, allo stesso tempo, i relativi spazi dei giovani nella pastorale parrocchiale; b) sulla possibilità di un percorso pastorale tutto da sperimentare con i giovani: da un cristianesimo degli obblighi a quello della proposta e dell’invito, nel mostrare la bellezza di Cristo, del vangelo e, quindi, del vivere la comunione nella Chiesa; c) consapevolezza che i giovani non devono essere intesi come solisti, ma coristi nella vita della Chiesa, accogliendo il carisma dell’età giovanile tra i carismi delle altre età, in una sinfonia di corresponsabilità che caratterizza il cammino ecclesiale. La testimonianza diretta di alcuni giovani in rapporto alla Famiglia e alla Chiesa daranno risalto al monito di Papa Francesco per un ascolto doveroso ed incessante della voce dei giovani, per percepire i loro segni, i loro desideri nel loro proiettarsi verso il futuro. Le conclusioni dell’Arcivescovo, alla fine del Convegno, costituiranno una preziosa traccia per tutti gli operatori pastorali e per ogni parrocchia, in quel conclamato percorso di vicinanza alle famiglie, di cui i giovani ne sono irrinunciabile parte integrante e da cui attingono come artigiani pionieri del mondo futuro.