ArchiThè. Adriano Ghisetti Giavarina “Pagine Sparse”

L’architetto professore Adriano Ghisetti, noto alla redazione cultura di Positanonews, per la brillante conferenza tenuta ad Atene in occasione dell’apertura delle mostre dedicate a l’imperatore Adriano, presenta il suo volume sulla Storiografia e critica dell’architettura “Pagine Sparse”. Nell’ambito di ARCHI-THE, manifestazione che si terrà il 2 ottobre presso il MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO,voluta dall’ordine degli architetti di Pescara, con il contributo di Italia Nostra, Museo delle Genti D’Abruzzo e Casalab.

Il libro sarà presentato anche a Napoli, il prossimo 4 ottobre, dai proff. Giulio Pane e Cettina Lenza in palazzo Zevallos-Stigliano a via Toledo.

Questo libro comprende studi e note inediti o pubblicati in sedi di non sempre facile reperibilità, qui aggiornati e rivisti, che affrontano particolari temi o propongono alcuni spunti di riflessione intorno a figure rappresentative e aspetti metodologici della storiografia e della critica architettonica.

Tali scritti si rivolgono a quanti si interessino di architettura proponendosi di presentarne la critica e la storia come componenti essenziali della formazione e della stessa attività professionale di un architetto. Alcuni degli argomenti trattati sono infatti approfondimenti che hanno preso spunto dalle lezioni, e dalle proficue discussioni con gli studenti che ne seguivano, del corso di Storia della critica e della letteratura architettonica tenuto per molti anni dall’autore nella Facoltà di Architettura di Pescara. A questa pubblicazione si accompagna perciò la speranza che essa possa suscitare ulteriori osservazioni, proposte ed anche dissensi, intorno a tematiche troppo spesso trascurate sia nella saggistica che nella didattica, nella convinzione che nuovi apporti a un tale dibattito non potranno che rivelarsi utili e positivi.

ore 17.30 – 17.45 registrazione partecipanti;

ore 17.45 – 18.00 Introduzione e coordinamento

Angelo D’Alonzo Architetto, Presidente Ordine Architetti PPC Pescara

Silvia Mazzotta, Consigliere Delegato Commissione Cultura

Ordine Architetti PPC Pescara

ore 18:00 – 20.00 ”Pagine Sparse”Incontro con Arch. Adriano Ghisetti Giavarina

interverranno l’Arch. Massimo Palladini Italia Nostra,

l’Arch. Alberto Ulisse e chi vorrà contribuire.

La partecipazione all’evento darà diritto a n°2 CFP per Architetti

Storiografia e critica dell’architettura

Video tratti dall’archivio di Positanonewstv relativi alla conferenza in ambito IFAS ad Atene nel maggio 2018.

Adriano Ghisetti: Laureato in architettura all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” è professore ordinario di Storia dell’architettura nel Corso di Laurea in Architettura dell’Università degli Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove insegna Storia dell’architettura II.

E’ stato docente in corsi e seminari organizzati dal Centro Internazionale di Studi di Architettura

Andrea Palladio di Vicenza e in corsi di specializzazione dell’Università d’Annunzio.

Ha ricevuto il premio per la Storia dell’Architettura “Gustavo Giovannoni” (Centro di Studi per la

Storia dell’Architettura, Roma, prima ed., 1983), il premio per la Cultura Abruzzese “Antonio De

Nino” (Centro Nazionale Ricerche “Antonio De Nino”, Pratola Peligna, ed. 2005) ed è stato

segnalato al premio Salimbeni per la Storia e la Critica d’Arte (San Severino Marche, IX ed., 1991).

Ha partecipato a convegni e congressi internazionali e pubblicato libri e saggi su riviste

specializzate riguardanti la storia dell’architettura dal Medioevo al Settecento. Ha collaborato al

Dictionary of Art (Mac Millan, London 1996 – 18 voci) e collabora al Dizionario Biografico degli

Italiani (Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma – 7 voci).

I suoi interessi sono rivolti specialmente all’architettura dal Medioevo al Settecento, con particolare

attenzione per il Rinascimento e lo studio dei disegni antichi, per aspetti di letteratura e di critica

architettonica, per i monumenti ed i centri storici dell’Abruzzo.

Ha pubblicato i seguenti libri:

– Cola dell’Amatrice architetto e la sperimentazione classicistica del Cinquecento, S.E.N., Napoli

1982

– Aristotile da Sangallo. Architettura, scenografia e pittura tra Roma e Firenze nella prima metà

del Cinquecento, Multigrafica, Roma 1990

– Cola dell’Amatrice (in collab. con R. Cannatà), Cantini, Firenze 1991

– San Liberatore a Majella. L’antico monastero benedettino e il suo territorio (in collab. con M.

Maselli Campagna), Carsa, Pescara 1998

– Palladio architetto a Vicenza, Carsa, Pescara 2000

– San Clemente a Casauria. L’antica abbazia e il territorio di Torre de’ Passeri, Carsa, Pescara

2001

– Popoli. Città d’arte e natura, a cura di A. Ghisetti Giavarina, Carsa, Pescara 2005

– Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento. Puglia Abruzzo, a cura di A. Ghisetti

Giavarina, Gangemi editore, Roma 2006

– Le fondazioni benedettine in Abruzzo e Puglia (in collab. con M. Maselli Campagna), Edizioni

Scientifiche Italiane, Napoli 2007

– Popoli imprevista. Documenti e immagini per la storia di una città, Carsa, Pescara 2008

– Disegni di Michele Sanmicheli e della sua cerchia, Terra-Ferma, Crocetta del Montello, Treviso,

2013