APPUNTAMENTI DI OGGI 2 GENNAIO 2019. DA NON PERDERE!

Si parte alle 17.00 in villa Fiorentino a Sorrento con il concerto The Duke orchestra, alle 18.00 il presepe vivente di Casarlano, alle 19 la Canzone di capodanno presso l’Annunziata di Piano e alle 19.45 nella ex Cattedrale di Massa Lubrense concerto della banda musicale, alle 19.30 Cantate Domini, nella chiesa di San Ciro e Giovanni, con il Coro di San Giuseppe.

Apriamo insieme le porte al Nuovo Anno! L’inaspettato successo dell’iniziativa “A new Christmas song” è il motivo di questo Concerto 🎼, che si terrà in Sorrento a Villa Fiorentino il 2 Gennaio alle ore 17.00.

Con The Duke Orchestra dal Vivo per trascorrere insieme momenti di musica e solidarietà.

L’ingresso è gratuito

Mercoledì 2 gennaio, brinderemo insieme al nuovo anno!!! Alle ore 19,00 partendo dalla Casa di Riposo San Michele Arcangelo: LA CANZONE DI CAPODANNO, a seguire, alle ore 19,30 il Gruppo Teatrale ‘A Chiorm’ presenta: “…PICCERI’, MO’ TE CONTO ‘O PRESEPIO”, spettacolo teatrale liberamente tratto dal libro “Il Pastore della Meraviglia” di Gennaro Matino. Ti aspettiamo!

La Banda Città di Massa Lubrense e gli allievi della scuola di musica vi aspettano per un viaggio tra i più famosi canti natalizi e tra le radici della nostra storia.

Sarà infatti allestita una piccola mostra con foto, testimonianze e vecchi strumenti musicali. Non mancate!