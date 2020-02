Appuntamenti del fine settimana 7-9 febbraio 2020

Libri, arte, museo, nautica, Lourdes, conferenze, c’è di tutto per tutti in questo fine settimana, che precede la festa del Santo Patrono Antonino e vive le celebrazioni per Sant’Agata. Per l’ambiente incontreremo Raffaele Attardi che si batte per il Sarno, per i libri Parrella alla Ubik e Alfonso Bottone presso la Casa della Cultura di Atrani. E poi parte il NAUTICSUD 47 per chi ama il mare ,la marineria e la storia.

GIOVEDI 6 FEBBRAIO 2020

VENERDI 7 FEBBRAIO 2020

SABATO 8 FEBBRAIO 2020

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020

Le iniziative del Polo museale della Campania

Museo Duca di Martina – Villa Floridiana

Conversazioni in Floridiana

tra arte, letteratura, teatro e musica, natura e arti

Canori augelli tra natura e palcoscenico

sabato 8 febbraio 2020, ore 11.00

Certosa e Museo di San Martino

Musamà for family

Se le piazze potessero parlare …

domenica 9 febbraio, ore 10.30

Complesso monumentale dei Girolamini

Visite ai Girolamini

domenica 9 febbraio 2020, ore 10.00-12.00

Museo Pignatelli

Yoga a Villa Pignatelli

domenica 9 febbraio 2020, ore 11.00-12.45

Mostre in corso

NAPOLI

Museo Duca di Martina – Villa Floridiana

Mediterraneo: Keramikos 2020

1 febbraio > 18 aprile 2020

Palazzo Reale di Napoli

Hidetoshi Nagasawa. Sotto il cielo e sopra la terra

10 dicembre 2019 > 10 marzo 2020

Certosa e Museo di San Martino

Verso “L’Aleph di Napoli”

22 dicembre 2019 > 21 marzo 2020

Museo Pignatelli

Napoli, musica ininterrotta. 100 anni dell’Associazione Alessandro Scarlatti

12 dicembre 2019 > 3 maggio 2020

Museo archeologico Georges Vallet, Piano di Sorrento (NA)

Doni per l’eternità. Ritualità e ideologia funeraria in penisola sorrentina

13 dicembre 2019 > 3 maggio 2020

CASERTA

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo – Santa Maria Capua Vetere

SuMemArt_La Memoria dell’Arte

11 gennaio > 15 febbraio 2020

SALERNO

Museo archeologico della Valle del Sarno – Sarno

Riflessi di donne. Gioielli dalle tombe della Valle del Sarno

20 dicembre 2019 > 16 febbraio 2020