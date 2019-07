Aperitivo in Villa. Godiamoci il tramonto di Sorrento alla Notte D’Arte

Ah, Penisola Sorrentina… Al tramonto sei ancora più bella!

Sabato 6 luglio, godiamoci un bellissimo tramonto alla Villa Comunale di Sorrento in occasione della Notte D’Arte, una notte bianca tra arte e musei. Non perderti l’Aperitivo in Villa!

Si parte dalle 18:30 con i Liberamente live show a seguire il deejay set di Paco de Rosa e concluderà un momento jazz con i Walking Time Jazz Quartet.

Momento di Gastronomia durante l’evento a cura del “gigante vintage street food”.

Soddisfazione da parte degli organizzatori per l’appuntamento in villa inserito nel cartellone di Sorrento notte d’arte: “Per noi è una gioia pubblicizzare il nostro paese, nella villa posto esclusivo e unico.”

Vi aspetta un tramonto spettacolare con un super aperitivo. Ingresso gratuito, non mancate!