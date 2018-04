Apericuore, arte e cultura per l\'evento Cuoredinapoli con Pasticceria Seccia

Siete tutti invitati sabato 21 aprile 2018, dalle ore 17 alle 20, all’evento Apericuore che si terrà presso la Pasticceria Seccia, situata in via Concordia 66 a Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli.

La serata, che non ha nulla di pubblicitario o finalizzato al profitto, si inserisce, come per molti altri esercenti, negozianti e attività del quartiere, nella cornice più ampia della kermesse #CUOREDINAPOLI, organizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Insieme ai musicisti di strada, agli artisti e alle installazioni che verranno sistemate agli angoli delle strade e dei vicoli dai curatori del progetto #Cuoredinapoli, la Pasticceria Seccia si ritaglia un ruolo di primo piano: mettere in risalto cultura e arte fotografica, valorizzare il sociale e lo spirito genuino dello sport, il tutto accompagnato da degustazioni e assaggi a forma di cuore o ispirati ad esso (grande protagonista sarà la fragola e la fragolina di bosco).

Saranno premiati infatti i sei classificati, tre per ogni giuria, quella dei Social e quella più tecnica e di qualità, della maratona fotografica tenutasi nel mese di marzo scorso, Zeppoliadi, che è stata un successo di pubblico e critica (persone venute anche da altre regioni del centro e Nord Italia), e che ci auguriamo di bissare, offrendo una nuova esperienza emozionale.

Ma ci sarà anche spazio per la Coppa Campania vinta dai ragazzi della FCD Montecalvario, squadra sportiva di calcio dilettante del quartiere, l’11 aprile scorso sul campo della Castel Volturno: il primo trofeo dell’anno per il team nato appena due anni fa e passato dalla terza categoria alla seconda, ormai alle ultime giornate di campionato. Pasticceria Seccia è sponsor, tra i vari, della giovane squadra fatta di ragazzi e di quei figli dei Quartieri che hanno scelto il sano valore dello sport per esprimere il proprio talento.

Appuntamento quindi alle ore 17 del 21 aprile.