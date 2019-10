Anemoni d’avorio l’ultimo libro della poetessa Anna Bartiromo a Piano di Sorrento

Anna Bartiromo, donna di pigkio e ciraggiosa, è una poetessa di carattere che si è fatta da sola attraverso le intem0erie della vita, donna di cultura energetica molto apprezzata da Positanonews. Sarà presentato venerdì 25 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento (Na), con inizio alle ore 18:00, “Anemoni d’avorio” (Graus Edizioni) una raccolta di poesie di Anna Bartiromo.

Si legge nella prefazione del professor Francesco D’Episcopo: “Anna Bartiromo ci regala una silloge intima, intensa, nella quale, con la consueta delicatezza e discrezione, che è segno di antica signorilità, si abbandona ai sensi e sentimenti del suo corpo e della sua anima. Un diario d’amore, una poesia che può essere considerata un realismo surreale. Una poesia salvatrice che sempre conforta, che mai tradisce restituendo l’entusiasmo più autentico e assoluto, quello che ci fa sentire figli di un Mediterraneo al quale siamo amorevolmente esposti con le sue tempeste e bonacce, con il suo vento, che allontana le nuvole, per poter continuare a spirare dentro di noi, dentro il nostro silenzio e il nostro vociare , a volte rumoroso, che nasce dalla voglia di sentirsi parte del tutto, compagni di viaggio e di avventura di tanti anonimi protagonisti di un paradiso, che nessuno deve offendere o umiliare, perché, semplicemente, non lo conosce e non lo ama.

Con l’autrice interverranno:

il dott. Vincenzo Iaccarino (Sindaco di Piano di Sorrento), la dott.ssa Carmela Cilento (assessore alla cultura); a dialogare con l’autrice ci sarà Luigi Iaccarino; modererà l’incontro il dott. Carlo Alfaro. Gli interventi musicali saranno a cura Rosalba Spagnuolo e Francesco Cesarano