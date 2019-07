“Anch’io sono la Protezione Civile”: campo scuola con i “Colibrì” a Tramonti

La Pubblica Assistenza “I Colibrì” Costa d’Amalfi raddoppia. Dopo il campo scuola realizzato in collaborazione con ACARBIO e Club Unesco, dal 30 luglio al 5 agosto prossimi, la giovane associazione costiera organizzerà, per la prima volta a Tramonti, presso “La Casa del Gusto”, il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”

Il progetto si inserisce nel programma nazionale del Dipartimento della Protezione Civile che, quest’anno, vedrà in tutta Italia la realizzazione di circa 300 campi con il coinvolgimento di oltre 8.000 ragazzi tra i 10 e i 16 anni con l’obiettivo di valorizzare le competenze dei partecipanti e accrescere le loro conoscenze a tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività,

Nei sei giorni, i partecipanti al campo avranno modo di affrontare tutte le tematiche della protezione civile incontrando gli attori del sistema (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, cinofili, ecc) e, al contempo, condividendo un’esperienza unica a contatto con la natura e tanto divertimento.

Le attività saranno infatti impostate in maniera ludica e, ai momenti formativi organizzati con metodiche “leggere”, saranno alternate escursioni, visite guidate e, soprattutto, tante esercitazioni pratiche e stimolanti

Da sottolineare che, come sempre attenti all’ambiente, il campo scuola sarà completamente plastic free e a “rifiuti zero”

Ancora una bella e importante iniziativa de “I Colibrì” sempre più punto di riferimento sul territorio con le numerosissime attività che quotidianamente mettono in campo oltre agli interventi in emergenza

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi ai numeri 328 3419824 (Imma) 366 6481826 (Valentino) 333 3098075 (Alessandro)