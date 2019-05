Anbeta & Alessandro ospiti d’eccezione al 33° Galà di Tony Martin

Saranno Anbeta Toromani e Alessandro Macario gli ospiti d’eccezione della 33° Edizione del Gran Galà del CID – Centro Internazionale Danza Giuliana Penzi e Tony Martin Ballet School che si terrà il prossimo 25 maggio 2019 presso il Teatro Armida in Sorrento (Na).

Anbeta, nota al grande pubblico italiano soprattutto per la partecipazione ad “AMICI di Maria De Filippi”, in cui ha ballato per numerosi anni prima come allieva, poi nel corpo di ballo e successivamente come docente ospite, è oggi apprezzatissima prima ballerina presente in molte opere teatrali in tutta Italia, unitamente ad Alessandro Macario, punta di diamante della compagnia del Teatro San Carlo di Napoli e suo compagno nella vita, col quale si esibirà per l’occasione in una coreografia di Alessandra Celentano, volto noto del piccolo schermo e pilastro del talent televisivo della De Filippi.

Un Galà che si presenta quest’anno in una versione decisamente inedita e speciale, tutta all’insegna della grande danza e ricca di emozioni e sorprese, dove ancora si respira l’eco del successo e del grande favore di pubblico che il Tony Martin Ballet ha riscosso in occasione del Tour China 2018.

Non a caso infatti la kermesse prenderà il via con una esclusiva suite della “GISELLE” presentata di recente nella Repubblica Popolare Cinese, che vedrà per l’occasione fondersi, per la prima volta e in un unico corpo danzante, gli allievi della scuola stabiese con i solisti della compagnia di balletto formata da 40 elementi provenienti dalle più grandi realtà della danza italiana. Sul palcoscenico vedremo i talenti di Kamil Jasinski (nel ruolo di Albert), Valerio Polverari, Daniele Griffo, Paolo Bonfiglio, Antonio Topo, Claudia Pompili (Accademia Nazionale di Danza di Roma), Marianna Pagliara (nel ruolo di Giselle), Michela Pizzino (nel ruolo di Mirtha) e delle diplomande Sara Barbato, Maria Cammarota, Maria Adamo oltre alle giovani promesse degli allievi dei corsi inferiori di danza classica (coreografie Elena Spiezia) e dei corsi superiori di danza classica (coreografie Hazel Moore).

Seguirà il secondo quadro “YIN & YANG”, ispirato alla filosofia cinese (coreografie di Alessia Battistoni) e quello di “PENELOPE”, incentrato su una delle figure femminili più importanti del celebre poema omerico (coreografie di Salvatore Piras). Chiuderà il quadro di moderno “REVOLUTION” (regia e coreografia di Tony Martin su progetto musicale di Pasquale Cuomo).

In platea come sempre un parterre prestigioso che vede confermata la presenza di Nicoletta Pizzariello, docente AND, Daniela Pulci, giornalista RAI, Maria Grazia Garofoli, già irettrice del Corpo di ballo dell’Arena di Verona e di Enzo Cesiro, storico maitre de ballet del Corpo di ballo dell’Arena di Verona.

“Sono emozionatissimo e carico per questo e per i tanti altri impegni che ci aspettano nel corso della prossima estate, commenta il direttore artistico Tony Martin che aggiunge: siamo già al lavoro per la tournée estera autunnale (produzione Robert Stefan) e nel frattempo a metà luglio sarò ospite in provincia di Siracusa come giurato al concorso internazionale “Danza in Val di Noto”, mentre ad agosto, per il quarto anno consecutivo, volerò in Costa del Sol per un ingaggio internazionale accompagnato, anche se solo per una settimana, da 10 ragazzi della scuola stabiese che faranno una summer class full immersion all’interno dell’ ESAEM, la più grande accademia di danza spagnola”.