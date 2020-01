Anacapri. Inaugurazione dell’organo dopo il restauro nella parrocchia di Santa Sofia.

L’organo Balbiano del 1935 della Chiesa parrocchiale di Santa Sofia ad Anacapri, restaurato dalla antica bottega organara di Giuseppe Continiello di Avellino, torna al suo splendore con solenne cerimonia domenica 12 gennaio 2020. Dopo la messa di benedizione, celebrata dal Vescovo Monsignor Francesco Alfano e dal parroco Don Marino De Rosa, concerto con Stefano Giordano e Amedeo Bagnasco al violino e tutti i cori dell’Isola di Capri, presieduto dal Preside del Pontificio istituto di musica sacra Monsignor Giuseppe De Gregorio.

L’interesse dei sorrentini per questo evento è grande, in quanto negli anni passati il coro della Cattedrale, ha tenuto concerti in Santa Sofia, e poi perché la bottega organara di Giuseppe Continello ha anche sistemato magistralmente l’organo della Chiesa di San Francesco in Sorrento, e soprattutto per l’affetto verso Don Marino De Rosa indimendicato parroco di Trinità. Purtroppo la partecipazione è condizionata dalla assenza di navi o aliscafi per il rientro dopo il concerto. Facciamo appello a qualcheduna delle compagnie di navigazione del golfo per sopperire a questa esigenza, cioè il rientro da Capri per Sorrento alle 22.00.