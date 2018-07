Ambiente. A Sorrento tanti appuntamenti per una domenica ecologica

Domenica 8 luglio, una giornata all’insegna dell’ecologia tra l’iniziativa “Ricicla estate” e l’arrivo a Sorrento di Goletta Verde.

Si parte la mattina, dalle ore 11 alle 13 presso lo spazio pubblico della spiaggia San Francesco dove saranno allestiti dei giochi per bambini sul tema della raccolta differenziata e sull’importanza di non gettare i rifiuti in mare. Appuntamento che sarà replicato nel centro cittadino, a piazza Veniero, dalle ore 19 alle 21. Alle ore 20.45, presso il sagrato parrocchiale di Marina Grande, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Fishing for litter: il mare è di chi lo ama”, incentrato sull’importanza da parte di tutti gli operatori che lavorano in mare, di non gettare i rifiuti raccolti nelle reti da pesca. Durante l’incontro pubblico stazionerà in rada a Marina Grande la nave di Legambiente, Goletta Verde, che fa tappa in questi giorni in penisola sorrentina, per poi proseguire recarsi nel Cilento a Marina di Camerota.

“Questo ricco calendario di appuntamenti – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – grazie alla collaborazione con Legambiente, oltre a riproporre Sorrento tra le tappe campane di “Ricicla estate”, ha il merito di ospitare un importante incontro inerente il recupero dei rifiuti in mare, avendo come primi partner chi vive della pesca e avendo sullo sfondo la bellissima Goletta Verde. E’ indispensabile oggi iniziare a pensare a discorsi virtuosi finalizzati alla tutela del nostro ecosistema, cercando di coinvolgere tutti i tessuti sociali che si interfacciano tra loro per ottenere dei risultati duraturi nel medio lungo periodo”.

Le iniziative sono promosse dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, da Legambiente e dalla società Penisolaverde.