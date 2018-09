Ambiente. A Sorrento, una “Passeggiata immersi nel blu”

“Una passeggiata immersi nel blu” da Capo Cervo alla Villa di Agrippa Postumo, è l’iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente e Risorsa Mare del Comune di Sorrento in collaborazione con Penisolaverde Spa. L’evento si terrà domani 29 settembre alle ore 15.30 con punto di ritrovo a Marina Piccola (spiaggia lato hotel Vittoria), nell’ambito delle attività di valorizzazione del territorio e dei beni archeologici ed artistici presenti a Sorrento, quest’anno insignito con il vessillo della Bandiera Blu. La passeggiata sarà guidata da Vincenzo Astarita, guida escursionista e la partecipazione sarà gratuita.

“Con questa iniziativa – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – vogliamo concludere nel migliore modo possibile un estate importate per la nostra città, che ha visto per la prima volta l’ottenimento della Bandiera Blu. E vogliamo farlo promuovendo una suggestiva passeggiata disegnata proprio nel tratto di mare della Spiaggia San Francesco, in modo da favorire la promozione del nostro territorio volta alla scoperta di zone spesso non conosciute anche da parte dei cittadini”.