Amalfi, torna il Trail delle Ferriere

Domenica 15 aprile ad Amalfi ritorna a far tappa il Trail delle Ferriere. La corsa attraversa l’intera area naturalistica, splendidamente suggestiva, che ospiterà un percorso dalla 17 chilometri, che raggiunge un altitudine massima di 711 metri e con un dislivello di 1050 metri. La gara, giunta alla settima edizione, partirà da Piazza Duomo (ore 9.30) mentre il nastro del traguardo sarà tagliato sulla spiaggia di Marina Grande. I corridori si muoveranno tra i boschi, rivoli d’acqua e cascate che alimentavano le cartiere e le fabbriche di ferro dell’Antica Repubblica Marinara, i cui ruderi sono ancora visibili sul percorso. L’organizzazione del Trail, nella collaborazione tra il Comune di Amalfi, l’ASD Amalfi Coast Sport & more e l’Aequa Trail Running di Vico Equense, alla fine del circuito ci sarà un ristoro completo per i partecipanti, con il Pastry Party di fine gara.

(Foto Fabio Fusco)