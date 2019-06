Amalfi, si avvicina la festa di S. Andrea: ecco il programma

Tutto pronto ad Amalfi per i festeggiamenti in onore di Sant’Andrea. Quattro giorni, dal 26 al 29, ricchi di appuntamenti.

Questo il programma completo:

Mercoledì 26 Giugno 2019 – Vigilia della festa

Ore 8.30 Giro per le vie della città del premiato concerto bandistico

Ore 10.00 Esposizione della Venerata Statua di S. Andrea e Santa Messa in Cattedrale.

Ore 10.30 Piazza dei Dogi – Sosta del concerto bandistico per l’esecuzione di marce sinfoniche

Ore 17.00 Arsenali della Repubblica – Presentazione del restauro della fontana di S. Andrea

Ore 18.00 Giro per le vie della città del concerto bandistico e proseguimento per Atrani per il tradizionale appuntamento musicale in piazza Umberto I

Ore 19.00 Canto dei Primi Vespri Pontificali presieduti da S.E. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, arcivescovo di

Amalfi-Cava de’ Tirreni e rito della Manna

Ore 21.30 Piazza Duomo – Scelto programma musicale del concerto bandistico

Giovedì 27 Giugno 2019 – Festa di S. Andrea Ap.

Ore 6.30 – 7.30 – 8.30 – 18,30: S. Messe in Cattedrale

Ore 9.00 Giro per le vie della Città del concerto Bandistico

Ore 9.45 Lungomare dei Cavalieri (nei pressi dell’Ufficio Locale Marittimo): Omaggio alla Marina Militare Italiana ed esibizione del concerto bandistico

Ore 10.00 Solenne Pontificale presieduto da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera-Sarn ed animato dalla Schola Cantorum “Cantate-Domino Aloysiana”

Ore 18.30 Santa Messa in Cattedrale e Solenne processione per le vie della città secondo il tradizionale percorso.

Ore 21.30 Piazza Duomo – Scelto programma musicale del concerto bandistico

Ore 23.30 Spettacolo Pirotecnico a cura della premiata ditta “Vincenzo Senatore e figli di Cava de’Tirreni”

Venerdì 28 Giugno 2019

Ore 21.00 Piazza Duomo, spettacolo musical “Poeticanto tra note e versi” Matteo Schiavone feat Silver Ladies.

Sabato 29 Giugno 2019

Solennità dei Ss. Pietro e Paolo

Ore 19.00 Canto dei Secondi Vespri della solennità

Ore 19.30 Santa Messa Solenne e al termine, reposizione del venerato busto argenteo