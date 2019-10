Amalfi, a scuola con il geologo: giovedì 17 l’intervento del Dr. Amalfitano

Nelle scuole italiane per un giorno si parlerà di geologia. In un Mondo ormai fragile al cospetto dell’inquinamento. I Geologi iscritti all’Ordine porteranno il loro sapere nelle scuole per far comprendere ai nostri giovani i rischi dell’Italia, ma soprattutto quali sono i comportamenti da evitare e quelli da promuovere. Sicuramente le Istituzioni possono e devono fare di più, ma anche i cittadini devono fare la loro parte, in primis acquisendo consapevolezza dei rischi e dei limiti di questa nostra Terra sempre più esposta alle azioni dell’uomo oltre che a quelli degli agenti naturali. I giovani ed i ragazzi, quindi, sono gli interlocutori principale quali cittadini del futuro.

Positanonews, sempre attento ai problemi del territorio, si complimenta con il Dr. Amalfitano per la sua iniziativa.