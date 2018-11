Amalfi. Natale al Convento dal 1° dicembre

Amalfi il Natale a cinque stelle. E’ quello che ci sarà nel Grand Hotel Convento di Amalfi dove la Nh aprirà i suoi spazi non solo ai suoi ospiti ma anche a chi si troverà ad Amalfi dall’1 dicembre al 5 gennaio 2019.

E per le scolaresche delle città, il programma predisposto dal general manager Giacomo Sarnataro e dai suoi collaboratori, speciali laboratori didattici di Pasticceria e Giardinaggio con visita al Convento.

Questo perché anche un posto esclusivo e raffinato come l’ex convento abbarbicato sul monte Falconcello e di recente inserito nella Nella Top Hotels in Italy di Condé Nast Traveller può regalare atmosfere indimenticabili anche d’inverno.

NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi non è dunque solo il luogo dove trascorrere un weekend esclusivo, all’insegna del benessere e del relax. L’hotel per le prossime festività trasformerà, infatti, i suoi ambienti: tutto si animerà con colori natalizi per raccontare una nuova storia, quella del Natale e della sua tradizione ad Amalfi.

Durante tutto il mese di dicembre la struttura infatti ricrea al suo interno un’atmosfera unica: un percorso illuminato da luci e decorato da un vero e proprio Fil Rouge condurrà infatti gli ospiti, dall’ingresso dell’hotel fino al Chiostro e alla Terrazza dei Cappuccini, alla scoperta dell’esclusiva struttura di NH Hotel Group.

Cuore pulsante del Natale all’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi il Chiostro arabo-normanno del XIII secolo che, per l’occasione, si illuminerà di bianco e rosso accogliendo nei suoi spazi e nella sua Loggia un magnifico albero.

Una sorpresa attende gli ospiti anche nelle suggestive 53 camere della struttura, compresa l’intimissima Suite dell’Eremita, un tempo luogo di meditazione dei Frati Cappuccini: in ognuna sarà presente un piccolo albero di Natale per un ambiente dove comfort e servizi garantiscono un’ospitalità e un’accoglienza uniche.

Gli appuntamenti per gli ospiti e per chi si troverà ad Amalfi in quei giorni prendono il via l’1 dicembre (fino al 5 gennaio) con i Mercatini di Natale firmati dall’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi.

Lungo il Chiostro, profumi e sapori locali si mescoleranno all’artigianato campano, pronto a mettere in vetrina i suoi celebri presepi fatti a mano, oltre ad addobbi natalizi, veri capolavori di manifattura artigianale. Alle 18.30 del 1 dicembre (ma anche l’8 dicembre!), poi, lo spettacolo musicale “Sinfonie di Natale” a cura della Maestra Giovanna Russo allieterà gli ospiti in una tipica atmosfera pre-natalizia.

Il 3 dicembre sarà invece l’occasione per assaporare i dolci della mitica Pasticceria Pansa di Amalfi durante “La Dolce Giornata con Pansa”, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Ma le prelibatezze non finiscono qui perché durante il soggiorno, i sapori tradizionali della cucina mediterranea coccoleranno i palati degli ospiti grazie alla maestria dello chef Natale Giunta: una serie di eventi culinari presso il Ristorante dei Cappuccini saranno l’occasione per regalare un Natale all’insegna del gusto e del piacere.

Natale Giunta

Il 16 dicembre Natale Giunta svelerà alcuni dei segreti della cucina tradizionale con la sua Cooking Class: tra i profumi e le materie prime locali, sarà l’occasione per mettersi alla prova con le ricette campane più celebri e per degustare alcune prelibatezze. E per questo giorno le sorprese non sono ancora finite: lo chef firmerà infatti l’esclusivo menù della cena “Natale a Natale”, un’esplosione di sapori tra Frittelle natalizie con bufala e friarielli e Spirale di spigola di mare in guazzetto con limoni di Amalfi.

La magia dei sapori continua poi il 24 e il 25 dicembre: tra Spaghetti alle vongole e Tortorelli di stracotto di manzo e dessert come Tortino tiepido di panettone al cioccolato bianco e Zeppole al miele, la Vigilia e il giorno di Natale delizieranno anche i palati più esigenti.

NH Collection Grand Hotel Convento i Amalfi promette di regalare un Natale anche a misura di bambino. L’8 e il 22 dicembre è attesissimo l’arrivo di Babbo Natale che avrà in serbo un piccolo dono per ogni buona azione. Con lui, anche la Befana farà tappa presso l’hotel: il 5 gennaio i piccoli ospiti potranno trovare nello loro calze tanti golosi dolci … ma forse anche un po’ di carbone!

Chiude le festività natalizie la notte di Capodanno. Il 31 dicembre sarà possibile aspettare l’inizio del nuovo anno con lo speciale menù del Cenone: Carpaccio tiepido di capesante, Tortello di astice in infuso di aghi di pino, polvere di funghi porcini e spuma di Grana Padano DOP e Biancomangiare alla vaniglia bourbon, nocciole e frutti rossi. La serata continua poi con lo spettacolo “Il Capodanno con l’operetta” di Stefano Armani e Romina Novi e con giochi pirotecnici allo scoccare della mezzanotte, eccezionale appuntamento dalla Terrazza dei Cappuccini.

CALENDARIO EVENTI

• 1 dicembre – 5 gennaio 2019: Il Chiostro dell’hotel ospita i Mercatini di Natale locali, dalle 11.00 alle 22.00 ogni giorno

• 1 e 8 dicembre: “Sinfonie di Natale” a cura della Maestra Giovanna Russo, alle 18.30

• 2 dicembre: Canti e musiche natalizie dalle 18.00

• 3 dicembre: Dalle ore 10.00 alle 12.00 “La Dolce Giornata con Pansa”, dove i maestri della pasticceria amalfitana dal 1830 delizieranno gli ospiti con i loro dolci

• 3 – 7 dicembre: Le scolaresche del luogo sono invitate a partecipare a speciali laboratori didattici di Pasticceria e Giardinaggio con visita al Convento e momenti golosi

• 8 e 22 dicembre: Arrivo di Babbo Natale, dalle 17.00 alle 19.00

• 9 dicembre: Spettacolo musicale al Chiostro “Christmas with Muhlfed Quartet”, alle 18.00

• 15 dicembre: Spettacolo musicale al Chiostro “Le tradizioni di Natale” (Zampogna e ciaramella), alle 18.00

• 16 dicembre: Wedding Day, alle ore 12.00, con Antonietta Bonanno della rivista online Salerno Wedding. Poi, Cooking Class con Natale Giunta che svela i segreti della cucina locale, alle 17.00. E alla sera la cena gourmet “Natale a Natale” con un menù d’eccezione;

• 22 dicembre: Concerto di Natale al Chiostro a cura del Baritono Josè Lombardi del Teatro Verdi di Salerno, accompagnato alla tastiera da Franco Lombardi, ore 18.30

• 23 dicembre: Canti e musiche natalizie Live al Chiostro, dalle 17.00 alle 19.00

• 24 dicembre: Christmas Eve Dinner a cura di Natale Giunta

• 25 dicembre: Christmas Lunch a cura di Natale Giunta

• 29 e 30 dicembre: Canti e musiche natalizie Live al Chiostro, dalle 17.00 alle 19.00

• 31 dicembre: Cenone di Capodanno, Spettacolo Capodanno con l’Operetta di Stefano Armani e Romina Novis e Fuochi d’artificio

• 4 gennaio: Spettacolo musicale di Tarantella “Sorrento Folk” presso il Chiostro, dalle 17.00 alle 19.00

• 5 gennaio: “Cara Befana” con lettura di storie e dono dolcetti per i bambini