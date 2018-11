Amalfi: Misuriamoci con CRI-terio – 9 dicembre 2018

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 17.00, PRESSO L’AULA DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI AMALFI (VIA LUNGOMARE DEI CAVALIERI), SARA’ UNA PROVVIDA OCCASIONE, PER TANTI DI NOI, PER INIZIARE AD OCCUPARCI DELLA NOSTRA SALUTE.

Riprende il calendario delle iniziative di prevenzione che CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI COSTA AMALFITANA ha programmato per l’anno 2018 in Costiera Amalfitana.

Domenica 9 dicembre, ad Amalfi, si terrà la campagna di prevenzione e cura dell’obesità, delle patologie metaboliche e DCA (disturbi del comportamento alimentare).

Croce Rossa Italiana invita tutti, dal bambino all’anziano, a partecipare all’evento di prevenzione in cui verranno effettuati i seguenti test: esame bioimpedeziometria, misurazione dei parametri vitali, consulto nutrizionale patologico.

Le visite verranno effettuate dal dott. Bruno Napolitano, biologo nutrizionista che, per il secondo anno consecutivo, collabora con il nostro Comitato prestando il suo valido supporto nelle nostre iniziative di prevenzione.

Ribadiamo ancora una volta l’importanza dell’educazione alla prevenzione. CROCE ROSSA ITALIANA è a servizio e tutela delle persone. Le iniziative di prevenzione sono elementi cardini del programma degli interventi del Comitato di Costa Amalfitana, migliorano la salute dei cittadini e limitano i costi delle ospedalizzazioni future.

La salute intesa come prevenzione è un concetto che, purtroppo, la maggior parte delle persone tende ad ignorare.