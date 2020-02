Amalfi per la prevenzione del tumore al seno: screening medici e analisi del sangue gratuiti

Screening medici gratuiti e dono del sangue. Il calendario degli appuntamenti promossi dal Comune di Amalfi prevede nuovi controlli sanitari a largo raggio e solidarietà.

Nuove iniziative per la prevenzione dei tumori e la cura della salute ad Amalfi, dove l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano promuove ancora una volta una serie di screening sanitari gratuiti.

A partire da mercoledì 19 febbraio 2020, gli screening sanitari si svolgeranno presso il Comune, che li ha organizzati in collaborazione con la Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sede di Salerno.

Il consigliere delegato alle politiche della salute Giorgio Stancati sottolinea: “Come amministrazione comunale abbiamo deciso di destinare alla cura della salute della popolazione un capitolo di spesa dedicato, come mai era stato fatto prima, grazie al quale abbiamo garantito negli ultimi anni centinaia di screening medici gratuiti ai nostri concittadini, che hanno sempre accolto con favore l’iniziativa. Per questo mese di febbraio promuoviamo nuovi appuntamenti per il controllo delle malattie, sicuri che saranno apprezzati, ed una nuova giornata di dono del sangue, occasione nella quale Amalfi si mostra sempre una città generosa”.

Mercoledì 19 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 13.00 sono in programma al primo piano di Palazzo San Benedetto lo screening dermatoscopico e lo screening del cavo orale.

Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 13.00 sono in programma, sempre al primo piano di palazzo di città, screening senologico e screening urologico.

I controlli medici, del tutto gratuiti, possono essere prenotati ai recapiti 335.65.74.781 e 328.28.26.426.

Sabato 29 il mese della salute ad Amalfi si chiude nel segno della solidarietà con il dono del sangue. Dalle 8.00 alle 10.30 l’unità mobile per la raccolta sangue dell’Avis sarà in piazza Municipio per una nuova tornata di donazioni. Un’iniziativa che raccoglie sempre un gran numero di adesioni da parte degli amalfitani, che si confermano particolarmente sensibili. Tanto che, in occasione dell’ultima raccolta nello scorso novembre, è stato persino necessario programmare una giornata aggiuntiva per consentire il dono a tutti coloro che si erano presentati in piazza Municipio.