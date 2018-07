Amalfi Coast Music & Arts Festival: Talenti del pianoforte a Minori – lunedì 9 luglio

Sarà il caratteristico largo “Solaio de’ Pastai” di Minori ad accogliere, lunedì 9 luglio (ore 21, ingresso libero), i giovanissimi pianisti internazionali di scena per il nuovo appuntamento del 23° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Per la sezione “Young artist concert series” della rassegna organizzata dal Center of Musical Studies di Washington si esibiranno Yi Ding, Shu-Han Lin, Daniel Herbener, Elain Lin, Yi-Jun Liu, Hui Chen, Ru-An Yang, Ziyi Yu, Jacqueline Carroll e Jason Guo. In programma, tra gli altri, brani di Haydn, Brahms, Liszt, Chopin.

Gli appuntamenti successivi, tra Maiori e Amalfi, impegneranno, invece, alcuni degli illustri professori delle masterclass pianistiche che si svolgono durante il festival, parallelamente al cartellone musicale. Così, mercoledì 11, la chiesa di San Domenico di Maiori (ore 21) ospiterà Inna Faliks dell’Università della California e Chi Wu del cinese Sichuan Conservatory. Gli stessi concertisti, insieme a James Giles, in carica alla Northwestern University di Chicago, e Chun-Chieh Yen, professore della National Taiwan Normal University, si esibiranno per il “faculty gala” di giovedì 12 al museo diocesano di Amalfi (ore 21). Tanti altri pianisti saranno in concerto fino al 26 luglio, con appuntamenti – tutti ad ingresso gratuito – programmati anche a Cava de’ Tirreni, alla Reggia di Caserta e al Conservatorio di Napoli.

www.amalfi-festival.org