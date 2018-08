Amalfi. Il 6 agosto in piazza Duomo una serata di respiro internazionale con Loco Ironico & Sarah Jane Morris.

Piazza Duomo ad Amalfi si apre alla grande musica per una serata dal respiro internazionale lunedì 6 agosto alle 21.30 con Loco Ironico & Sarah Jane Morris.

Loco Ironico è il nome che definisce il duo composto dal pianista salernitano Matteo Saggese e dal londinese Joe Cang alla voce, che assieme danno vita ad un singolare mix slow di suoni, stili e canzoni. I due definiscono il loro sound uno stufato sonico a cottura lenta che mescola suoni, stili e canzoni. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i due poli tra i quali i musicisti si muovono per creare sono due posti così differenti e lontani come Sicignano degli Alburni e Londra, che nella loro musica si fondono in maniera inaspettata. Ascoltare per credere.

Il duo è accompagnato dall’elegante e versatile vocalist britannica Sarah Jane Morris, nota e molto apprezzata per il suo sound, legato ad una voce particolarmente colorata di sfumature. Così composta, la formazione che lunedì colmerà con la sua musica una delle più belle piazze d’Italia darà vita ad un concerto che avrà la sua cifra nel mescolamento degli stili e nel virtuosismo di una vocalist d’eccezione. Sarah Jane Morris è diventata famosa per la sua partecipazione all’album omonimo dei Communards, nel quale duetta con Jimmy Somerville nel brano Don’t Leave Me This Way. Ha registrato come solista alcuni album, che hanno ottenuto successo in diversi paesi europei. Nel 1991 ha collaborato all’opera rock The Fall of the House of Usher di Peter Hammill e Judge Smith, in cui interpretava la parte del coro. In Italia è nota al grande pubblico per la sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Nel 1991 ha cantato in coppia con Riccardo Cocciante “Se stiamo insieme”, brano vincitore di quell’edizione, dopo aver affiancato nel 1990 Riccardo Fogli con il brano “Ma quale amore”. È tornata al Festival nel 2006, scelta da Simona Bencini per dare vita, nella serata dei duetti, ad una raffinata e coinvolgente versione del brano “Tempesta”.

L’assessore delegata a Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni, così annuncia il nuovo appuntamento del cartellone estivo promosso dal Comune di Amalfi: “Ancora una volta proponiamo un importante evento musicale con ospiti internazionali, al quale apriamo Piazza Duomo dove la musica di alto livello come quella che proponiamo lunedì si fonde in maniera unica con l’atmosfera che si crea ai piedi del complesso monumentale della cattedrale di Sant’Andrea, creando sensazioni ed emozioni che solo qui si possono vivere. Assistervi, è un’esperienza da non perdere”

Dopo l’appuntamento con Loco Ironico & Sarah Jane Morris, il cartellone estivo del Comune di Amalfi proseguirà il 9 agosto alle 21.00 in piazza Municipio con “Un’Orchestra per Pino Daniele”, l’omaggio al nero a metà con i Napoli Centrale ed un’orchestra sinfonica di 30 elementi.