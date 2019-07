  All’ombra di un libro. Presso Mediateca Comunale di Minori “ Angela Maria Lembo”. Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 19.00

La spiaggia costituisce, indubbiamente, una delle mete preferite per le vacanze.

L’occasione è propizia per rilassarsi e leggere un buon libro.

Prima di partire il libro è un classico da mettere in valigia.

Ma la vita è piena di imprevisti.

Ecco allora che si arriva sulla spiaggia e, rovistando tra la crema e l’asciugamano, ci si accorge che il libro tanto agognato è rimasto a casa e lo si ritroverà, intatto, al malinconico rientro.

Così per chi ha la memoria corta, per quelli che in inverno non c’è mai tempo, per coloro che la lettura purifica la mente le opportunità si moltiplicano con la Biblioteca in Spiaggia della Mediateca Comunale di Minori “ Angela Maria Lembo”.

L’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, giunta al sesto anno, cerca di valorizzare i luoghi coinvolti dal punto di vista culturale aggiungendo, alle bellezze del paesaggio, quella magia che solo un libro sa offrire.

Prof.ssa Paola Mansi

Consigliere delegato alla Cultura