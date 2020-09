All’Hotel Ariston di Paestum TuffOlio 2020

Martedì 22 settembre 2020 ore 19.00 Hotel Ariston di Paestum si terra la manifestazione TUFFOLIO. 40 case produttrici di olio , provenienti da tutta Italia, presenteranno il loro prodotto, e saranno affiancate da Chef importanti, per produrre un piatto che valorizzi le caratteristiche organolettiche dell’olio.

Hotel Ariston struttura di spicco che sorge in un territorio di eccezionale bellezza artistica e naturale, poco distante dal mare, come dal Parco e dal Museo Archeologico di Paestum, dov’è custodita la “Tomba del Tuffatore” manufatto di notevole valore storico-artistico risalente alla Magna Grecia, unica testimonianza figurativa di pittura greca, mentre il vaso della LA RACCOLTA DELLE OLIVE Anfora attica a figure nere, circa 520 a.C. da Vulci.Tre alberi, su quello al centro un giovane nudo seduto con un bastone in mano, con il quale scuote i rami. Due figure vestite e con la barba battono i rami con lunghi bastoni. Ai piedi dell’albero centrale c’è un giovane nudo in ginocchio che raccoglie in un cesto le olive cadute.

Informazioni: postmaster@gruppoartistidelgusto.it info@angelamerolla.it Tel. 320 861 9820 Tel 081 4614818

Anfora di Vulci

la tomba del tuffatore di Paestum