Alla scoperta delle vie di comunicazioni medievali del Ducato di Amalfi: ecco l’incontro del 7 dicembre

Amalfi, sabato 7 dicembre si terrà l’incontro “Le vie di comunicazioni medievali del Ducato di Amalfi”, alle ore 18:00, presso l’aula consiliare del Comune di Scala, a cura della Proloco di Scala.

L’incontro tratterà dell’importanza di preservare un territorio meraviglioso e prevede le relazioni dei professori Giuseppe Gargano e Aldo Cinque e a seguire un momento di dibattito.

Amalfi medievale si presenta come un “sistema” complesso, omogeneo ed autonomo, che sviluppa una attività “di servizio” incredibilmente moderna. Le ragioni di tale straordinaria compiutezza sono molteplici, ma per un verso o per l’altro derivano dalla collocazione geografica e dalla struttura territoriale. Intanto, la comunità ha colto con prontezza le opportunità esterne, occupando gli spazi commerciali che si aprivano per effetto della nuova condizione geopolitica.