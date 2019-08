Alberi, Meta. Tutto pronto per festeggiare la Santa Maria Assunta

Meta, Sorrento. Il borgo di Alberi è pronto a festeggiare la Santa Patrona: Santissima Beata Vergine Maria Assunta in Cielo.

Come da tradizione nella giornata del 15 agosto, la chiesa della Madonna delle Grazie di Alberi, con il Patrocino del comune di Meta, organizza l’asta popolare di prodotti tipici delle zone collinari della Penisola Sorrentina. Un evento che da decenni riempie il cuore degli alberesi e non solo.

Si prosegue il 16 agosto con la settima edizione del contest canoro per grandi e piccini “Alberi in Canto”. Come da qualche anno ormai, quest’evento ha riscosso un grandissimo successo nel piccolo borgo metese, coinvolgendo sempre più anche abitati di zone limitrofe e non solo.

Il 17 agosto, invece, una serata dedicata alla cultura: l’antico Borgo si riscopre e si racconta a partire dallo svelamento dell’epigrafe greca del II secolo dopo Cristo.

Infine, domenica 18 agosto, si terrà la tradizionale processione con la statua della madonna Assunta di Alberi che passerà per le stradine del borgo, insieme ai fedeli che intoneranno l’inno alla Madonna Assunta (potrete sentire il motivetto nel video ). Alla fine della processione, la Gym Accademy allieterà la serata con uno spettacolo di ginnastica ritmica.

Tutti gli eventi sopracitati si terranno nel Campetto Parrocchiale di Padre Pio. Ogni serata sarà accompagnata da stand gastronomici.

Per quanto riguarda le celebrazioni eucaristiche dal 12 al 17 ore 18.30 il rosario alla Madonna Assunta, il 15 agosto la santa Messa alle 11 e alle 19 e il 18 agosto la Santa Messa alle 9, alle 11, alle 18 e al rientro dalla processione.

(Video realizzato dalla Parrocchie della Santa Maria delle Grazie. Musica: Maestra Annalisa Pepe al Piano, Chiara Scala al Violino, Virginia Franza Voce Soprano, Piano Pollio Voce presentazione)