Al Via l’evento Amalfi Coast Music Arts Festival

Torna il festival diretto da Sasha Katsnelson e Leslie Hyde, che per un mese riunisce, in una delle aree più affascinanti del pianeta, una grande community internazionale di artisti nel segno dell’incontro e del confronto, coniugando in maniera esemplare cultura e turismo.

Pianisti da oltre venti nazioni, chiamati a raccolta dal Center of Musical Studies di Washington, sono i protagonisti della ventitreesima edizione dell’Amalfi Coast Music Arts Festival. E’ interamente dedicato al pianoforte, con nomi di spicco del panorama mondiale e giovani talenti, il nuovo cartellone musicale della rassegna

iniziata mercoledì 4 luglio a Maiori, vedrà il suo prossimo appuntamento domenica 8 luglio alle ore 21 nella cornice del Duomo di Scala (ingresso libero) con un concerto del Maestro Michele Campanella che eseguirà Sonate di Beethoven.