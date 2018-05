Al via la sesta edizione del Trofeo Cadolini, con la scuola ITN Bixio di Piano di Sorrento, gara di canoa e voga per gli istituti nautici e gara di vela per le imbarcazioni a vela latina che si terrà domenica 27 maggio dalle ore 9.30 presso la spiaggia Caterina – lido Katarì

La giornata prevede la seconda edizione della caccia al tesoro intitolata a Luigi Cammarota e rivolta alle scuole secondarie di I grado del territorio